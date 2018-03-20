忘了愛車停哪怎麼辦？ 波麗士建議這麼做

2018-03-20 14:10

〔記者許國楨／台中報導〕林姓女市民將休旅車停放立體停車場後至附近餐廳吃飯，用餐後因忘了停放位置以為遭竊急報案，員警利用停車場的收費車牌辨識系統查詢該車未有離開紀錄，研判車子還在停車場內，果不其然經逐層搜尋後，終於在停車場二樓下層找到，警方建議民眾停放汽機車時，可以替車子及車位號碼或相關位置拍照，藉此增加記憶迅速找到停車位置。

台中市第六分局何安派出所警員李孟穎、盧昆鴻本月14日晚間接獲民眾報案，表示停放在漢口路與寧夏路口立體停車場內的休旅車遭竊趕往處理，林女向警方說，稍早與丈夫將休旅車停放停車場的二樓上層，接著就離開停車場到附近餐廳吃晚餐，未料用完餐準備取車時卻遍尋不著才會向警方求援。

員警靈機一動利用進出停車場的車牌辨識系統，查詢該輛車是否有駛出停車場，經查未有離開的紀錄，研判該車應該還停在停車場內，果不其然經逐層式搜尋後，終於在停車場二樓下層找到。

夫妻倆發現記錯停放位置感到很不好意思，對警方積極協助幫忙表示感謝，警方則建議民眾，如果是購物中心的地下停車場，車主除了可以記下停車場該區塊所顯示的區域顏色及停車格號碼外，當然也有土法煉鋼的方法，就是停好車後，替車子及車位號碼拍照，藉此增加記憶迅速找到停車位置。