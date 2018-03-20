想當黑騎士英雄救美？純情男險被「曉萌」騙5萬

2018-03-20 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕李姓宅男日前接到暱稱「曉萌」女子以LINE主動聯繫詢問是否需要援交？李男拒絕後「曉萌」便說遭到公司虐待甚至傳肢體受虐照片，表示需要5000元遊戲點數讓業績「達標」才不會受虐，李男有英雄救美之心想當正妹的「黑騎士」照做，未料對方得手後又食髓知味要求李男再買5萬元點數，還好熱心店員點醒及警方當頭棒喝，聯手攔截李男血汗錢。

台中市第二分局永興派出所當天深夜接獲某超商報案電話，表示有民眾神色驚慌，大手筆要以5萬元現金全部拿來買遊戲點數，直覺有異向警方求助，員警到場，25歲的李姓市民支支吾吾不敢說明，超商大夜班店員鼓勵李男：「你直接講沒關係啦，那個沒什麼好害羞的！

李男向警方含糊提到，因為想幫忙一名女子，已經買了5000元的遊戲點數並拍序號傳給對方，並給警方看他和女子的聊天紀錄，警員楊忠諺立刻發現這是詐騙集團的老梗並以辦案經驗問李男：「咩啊嘛？妹子？她是不是說她背後有高層？約出去要點數了是不是？」

李男這才恍然大悟發現上當，他說稍早有一名暱稱「曉萌」女子以LINE主動聯繫詢問是否需要援交？他拒絕後「曉萌」便說遭到公司虐待，甚至傳肢體受虐的照片給他表示，需要5000元遊戲點數讓業績「達標」才不會受虐！警方隨即陪同李男到剛才買點數的超商想要刷退，無奈李男已把遊戲序號傳給對方，點數早已被兌換。

警方說，詐騙集團假扮援交妹，以苦肉計利用李男的同情心， 雖說李男有英雄救美之心，想當正妹的「黑騎士」，卻連正妹的面都沒見著，差點上了詐騙集團的當，對方騙了5000元後又食髓知味要求李男再買5萬元點數，還好熱心店員幫忙點醒及警方當頭棒喝，聯手攔截李男辛苦存下的血汗錢。

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