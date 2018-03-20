永豐銀帳戶資金遭凍結 國民黨再告黨產會

2018-03-20 13:06

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會認為，國民黨遭凍結的永豐銀帳戶、所剩之1千餘萬仍屬不當黨產，依法再度查扣，但國民黨否認黨產會主張，要求使用帳戶內資金之主動權，再提新行政訴訟，全案今日上午首度開庭審理。國民黨律師張少騰內提到，黨將各黨部黨費彙整後匯入永豐銀帳戶，共2.2億餘元，但黨產會僅用「合理收入小於支出」理由就查扣，顯不合哩，因而請求否準處分；但黨產會律師魏潮宗抗辯，國民黨只要依法申請，原則上會准。

據悉，國民黨在「不當黨產處理條例」通過後，隨即從永豐銀帳戶提領5.2億元、分為台銀10張各5200萬元支票，其中一張已被兌領昨為人事費用；但黨產會得知後認為，國民黨未說明即兌領支票，合理懷疑黨將處分其餘不當黨產，緊急發函永豐金與台銀凍結帳戶餘額3億餘元與9張價值4億6800萬元支票的提領動作。

而國民黨因此再向行政法院對黨產會提告撤銷行政處分，該案原訂上月7日宣判，但合議庭決定再開庭，預計下週五續行準備程序。

不過，原本遭凍結帳戶餘額與支票，雖經國民黨申請後已陸續解動，用以黨相關支出，但國民黨為爭取動用帳戶內剩餘款項1千餘萬之主動權，再向黨產會提行政訴訟。

張少騰庭前受訪時說，國民黨收取各地黨費後均匯入永豐銀戶頭、屬於黨費，但黨產會想法很簡單，無論是否為黨費，當你（指國民黨）花出去的費用，比黨產會認定的合理黨費還多，就屬不當黨產；他入庭後則說，永豐銀是黨主要收支用戶，日前扣除勞工資遣費5億9981萬餘萬後，所剩之2億2092萬餘元仍屬合理黨費，不該再遭扣除，且黨產會作法不符合凍結急迫性，因此請求否準永豐銀帳戶款項扣除資遣費後撥入黨費專戶處份共1千萬餘元；力爭使用黨費主動權。

魏潮宗認為，該帳戶內原有29億餘元，扣除中投與欣裕台匯入的23億元資金後，剩下6億餘元屬合法收入，但黨產會核對帳戶資金來源與支出後發現「支出遠大於合法收入」，因此可明顯推定為不當取得，強調處份合理，且國民黨符合黨產條例申請，黨產會原則上會准許。。

法官聽畢雙方陳述後認為，永豐銀內款項匯隨國民黨依法申請經黨產會確認符合用途後同意撥用，將不斷減少，預估目前恐已低於1千萬元，懷疑本案訴訟實益，因而諭知國民黨方面庭後須陳報帳戶資料，全案定5月8日再度開庭。