台開案趙玉柱併科罰金5千萬 易服1天勞役可折抵6.84萬元

台開案改判，趙玉柱易服勞役一天可折抵6.84萬元（資料照）

2018-03-20 12:08

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁的女婿趙建銘、親家趙玉柱涉入台開股票內線交易案，從一審到今天高院更四審判決結果，愈判愈輕，而趙王柱被判2年6月外，還須併科罰金5千萬元，得以易服2年勞役來折算，等於是趙只要易服一天勞役，可折抵6.84萬元，相當於3個社會新鮮人領取22K月薪的代價。

趙建銘被控從94年起，兩度到北市三井日本料理餐廳，與當時台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一餐宴，席間蘇德建透露許多台開利多的內線消息，趙建銘回家後轉告父親趙玉柱，父子兩人利用趙建銘母親簡水綿帳戶，大量買進台開股票，檢察官依內線交易等罪將趙建銘、趙玉柱等人起訴。

本案纏訟12年，歷審法官都認定趙建銘父子涉內線交易不法均判有罪，且均愈判愈輕。一審時，趙建銘判刑6年，併科罰金3千萬；二審、更一審及更二審，皆判7年，都併科罰金3千萬元，更三審判趙建銘4年、併科罰金2500萬元，今更四審認定適用速審法中的「審理不得逾八年」規定，減為3年。

至於趙玉柱，更三審判內線交易罪4年8月徒刑、併科罰金2500萬元，今天更四審同樣認定適用速審法減刑規定，減為2年半、但併科罰金提高到5千萬元，得易服2年勞役來折算。

法界認為，若此案上訴後，將來趙玉柱仍須併科罰金5千萬元的天價，只要易服兩年勞役即可抵充，一般人大多會選擇易服兩年勞役，計算後，趙易服一天勞役，可折抵6.84萬元。