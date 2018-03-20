鳥松工廠大火黑煙蔽空 學校被迫停止戶外課程

火勢凶猛，消防人員搶救。（記者洪臣宏攝）

2018-03-20 11:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鳥松區水管路一家工廠今天上午9時34分發生火警，因延燒到隔壁複合材料工廠，焚燒塑膠粒致黑煙沖天，鳥松國小及鳥松國中戶外課程被迫停課，火勢持續灌救中。

高市消防局出動共13車34人前往搶救，該工廠為1樓鐵皮建築，初估燃燒面積約200平方公尺，燃燒木材、塑膠粒。

大火鄰近發生水管、松浦路口、鳥松國中、鳥松國小停止戶外課程，發放師生口罩並辦理校安通報，目前沒有人員傷亡，

  • 濃煙直沖天際。（記者洪臣宏攝）

    濃煙直沖天際。（記者洪臣宏攝）

  • 火警產生大量濃煙。（記者洪臣宏攝）

    火警產生大量濃煙。（記者洪臣宏攝）

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