厲害！施打毒品腦袋空空 毒蟲站著也能睡覺

2018-03-20 11:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕真厲害！台中市有21年吸毒歷史的35歲莊姓男子，施打海洛因毒品後口渴，跑到超商買水喝，卻在櫃檯前脫掉鞋子，打赤腳低垂著頭，竟是站著睡著了，警方見他行為怪異而盤查，卻沒發現毒品，正打算離開時，莊男卻指著身旁一個塑膠袋說「我可以喝水嗎？」，警方檢查塑膠袋，發現裡面有海洛因毒品與FM2藥丸，全案依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

台中市警局第三分局立德派出所巡佐陳俊清、警員傅兆勳，上月底到超商巡邏時，發現莊男打著赤腳，站在結帳櫃檯前睡著，警方將莊男叫醒盤查身分，得知莊姓男子是列管的毒品治安顧慮人口，莊男掏出身上物品給警方檢視，警方並未發現毒品，不過，警方發現他身邊有一個塑膠袋，莊男謊稱這個袋子不是他的。

警方沒有在莊男身上找到毒品，正登記資料準備離開時，莊男以為逃過一劫，一時鬆懈指著身旁的塑膠袋說：「我可以喝礦泉水嗎？」，立刻露出馬腳，警方在該塑膠袋內查獲塊狀15.16公克海洛因及26顆FM2藥丸。

莊男說，他從14歲開始接觸毒品海洛因，21年來早已嚴重成癮，當天晚上11點多，覺得很口渴，便到超商買飲料，但因為稍早曾施打海洛因，正值藥效發作，覺得十分困倦，才會在超商內站著睡著，清醒後對於自己的恍惚行為，也覺得難以置信。

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