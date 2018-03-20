鳥松塑膠工廠大火濃煙竄天 居民憂戴奧辛污染

附近許多居民也紛紛分享遠方濃煙照片。（圖擷自PTT）

2018-03-20 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鳥松鄉一間塑膠工廠今上午驚傳大火，火勢猛烈，濃煙竄上天際，數十公里外都能見到濃煙沖天，消防人員正在灌救中。

鳥松區水管路599-1號附近工廠今稍早驚傳火警，現場火勢猛烈，相關單位正全力搶救中，高雄市議員邱俊憲在臉書分享火場照片，只見濃煙竄上天際，附近許多居民也紛紛分享遠方濃煙照片。

有網友指出這間工廠有眾多塑膠粒跟木材，所以火勢一發不可收拾，後續的戴奧辛污染恐對附近環境造成衝擊。