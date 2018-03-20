轉發虐待動物影片 檢：小心觸法

2018-03-20 11:05

〔記者吳政峰／台北報導〕臉書社團或LINE群組常收到虐待動物或鬥狗影片，網友如果隨手轉發出去，小心，可能觸犯動物保護法！台北地檢署檢察官洪敏超20日提醒，動保法規定散佈虐待動物的電磁紀錄，最高可處1年徒刑，網友切勿因無心的動作而吃上官司。

洪敏超透過台灣司法人權進步協會表示，動保法規定第6條、10條、12條規定，任何人不得虐待或任意宰殺動物，也不得進行動物間的競技等行為，就算只是在旁觀看攝影，只要上傳影像檔案，亦有散佈虐待動物電磁紀錄的刑責，最高可處1年徒刑、併科3萬元罰金。

洪敏超舉例，網友出國旅行時，在國外偶然看到當地人舉辦的鬥狗比賽，一時興起，將鬥狗比賽過程拍攝下來，並於返國後在臺北住處上網發布在個人網頁上跟好友分享，雖然他沒有參與犬隻的競賽或下注，行為與拍攝地也在國外，但比賽顯然是以娛樂目的而舉辦，進行動物間搏鬥，因此散佈鬥狗仍觸犯動保法。

網路上常有人為了「肉搜」某虐待動物者的身分，因此將虐待動物影片轉傳予他人，此等行為有無觸法之虞？洪敏超認為，仍需個案認定是否出於公益之用途。

洪敏超建議，網友若知悉動物遭受虐待，則可聯繫各地縣市政府動物保護處，請求通知「動物保護檢查員」前往現場，並請求警察人員協助，俾使動物受到即時救援與保護。