排放重金屬超標污水 中港貨櫃唉罰

中港貨櫃集散公司，領有排放許可文件，卻在106年1月、5月、6月3度被查獲，將清洗貨櫃之污水，未經處理程序，不但直接繞流排入溝渠，3次驗出總鉻、銅、鎳、鉛、總汞等重金屬超標。（圖由環保局提供）

2018-03-20 11:08

［記者楊政郡／台中報導］位於台中市清水區的中港貨櫃集散公司，領有排放許可文件，卻在106年1月、5月、6月3度被查獲，將清洗貨櫃之污水，未經處理程序，不但直接繞流排入溝渠，3次驗出總鉻、銅、鎳、鉛、總汞等重金屬超標，在台中市環保局強力輔導處罰及取締，才完成改善，檢方給予緩起訴，諭令附帶繳交處分金公司15萬元，負責人及行為人共12萬元。

緩起訴書指出，被告公司及負責人明知清洗貨櫃所產生的廢污水，必須收集、處理及沉澱等流程，要讓污水中的重金屬達標準之後才能排放，該公司也領有排放許可文件，但106年1月中區環保督察大隊前往稽查，經採樣化驗，總鉻、銅、鎳、總汞等重金屬超標，同年5月再次前往採樣，銅與鉛均超標。

而106年6月中檢指揮保七總隊三大隊二中隊，再次前往搜索及採樣，還是發現銅與鉛均超標，只是超標情況已有降低。不僅如此這些已處理達標的污水，依法也應在何准登記的放流口排放，或排入污水下水道，不能直接繞流排放到地表水體（河川、海洋、水庫、潭、池塘、灌溉溝渠等等），該公司竟然直接就排入地表水體。

除違反行政法之外，該公司排放有重金屬汙然超標之污水，違反水污染防治法，檢察官張桂芳說，該公司有積極配合環保局改善，已經改善完成，給予緩起訴期間1年，公司附帶捐款15萬，負責人及行為人12萬元。