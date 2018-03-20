纏訟12年台開案更四審 趙建銘改判3年

台開股票內線交易案，趙建銘被判3年，其父趙玉柱2年6月，併科罰金5千萬元，罰金得以易服2年勞役折算，犯罪所得475萬元沒收；此案可上訴。（資料照）

2018-03-20 11:07

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁的女婿趙建銘、親家趙玉柱涉入台開股票內線交易案，從一審到高院更三審均被判有罪，更四審時，趙玉柱當庭哽咽說「沒想到當總統親家，會變成今天這樣」，趙建銘請求判緩刑給自新機會，今更四審宣判，趙家父子等4人均涉證券交易法的內線交易罪，因均受惠速審法審理不得逾8年規定，都獲輕判減刑，趙建銘被判3年，趙玉柱2年6月，併科罰金5千萬元，罰金得以易服2年勞役折算，犯罪所得475萬元沒收；此案可上訴。

同案被告方面，前台開董事長蘇德建判2年、緩刑5年，向公庫支付500萬元，寬頻房訊總經理游世一判2年，併科罰金6千萬元，罰金得以易服2年勞役折算。趙家父子等4被告無人聆判。

趙建銘被控從94年起，兩度到北市三井日本料理餐廳，與當時台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一餐宴，席間蘇德建透露許多台開利多的內線消息，趙建銘回家後轉告父親趙玉柱，父子兩人利用趙建銘母親簡水綿帳戶，大量買進台開股票，檢察官依內線交易等罪將趙建銘等人起訴。

本案纏訟12年，兩度被最高法院發回更審而未定讞，但歷審法官都認定趙建銘父子有罪。一審時，趙建銘判刑6年，併科罰金3千萬；二審、更一審及更二審，皆判7年，更三審判趙建銘4年、趙玉柱被判4年8月徒刑、併科罰金2500萬元，並已繳交427萬元不法所得，游世一判4年、併科罰金6000萬元，蘇德建判3年4月徒刑。上訴後，遭最高法院撤銷發回。

更四審庭訊時，趙建銘說，當時未注意到自己的身分（指總統女婿）就跑去參加三井宴，對於衍生諸多風波感到很抱歉，他舉例為自己辯解：「我戴了一只假的勞力士手錶，因為我的身分，所有人都會認為是真的，可是一個撿破爛的人戴了真的勞力士，卻沒有人會相信。」趙請求高院相信他並未涉及不法；若認為有罪，請求更四審考量看病的阿公、阿嬤需要他，給予緩刑處分。

趙玉柱則哽咽說，他一生從事教育工作，還曾多次接受表揚，「沒想到當總統的親家，會變成今天這樣！」