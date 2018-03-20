越南偷渡客台東搶灘2死 檢方追查上游人蛇

海巡人員在防風林內緝獲逃竄越南偷渡客。（記者陳賢義翻攝）（記者陳賢義攝）

2018-03-20 10:57

［記者陳賢義／台東報導］海巡署東部地區巡防局第十巡防區雷達，昨日凌晨偵測到1艘小型船隻企圖從達仁南田海邊上岸，守株待免埋伏，赫見滿載5名越南偷渡客、2名台籍男子的橡皮艇，因不諳地形及風浪大，搶灘不慎翻覆，其中1男1女溺水偷渡客魂斷塔瓦溪，餘5人就逮，海巡人員另還緝獲6名涉嫌接應的台籍人士，訊後，依違反入出國及移民法送辦，擴大追查上游人蛇集團。

台東地檢署表示，第十巡防區昨日凌晨在雷達上發現南田東方4海浬處出現小型船隻快速朝岸際航行，即派員前往塔瓦溪岸際巡查，巡查過程中於同日凌晨3時許，發覺有黑色橡皮艇欲朝岸邊靠近，且有數名偷渡客，隨即發動圍捕查緝，凌晨4時許發覺塔瓦西岸際有2名偷渡客昏迷，隨即送醫，搶救無效；另在距塔瓦溪南岸岸際50公尺處防風林內，查獲3名偷渡客及2名台籍人士，並查獲涉嫌駕駛車輛接應的6名台籍人士。

全案經檢察官訊問相關被告，3名越南籍人士均交由移民署依法處理，駕駛橡皮艇的黃男以10萬元諭知交保，另名林姓船員及其餘岸上接應的6名台籍人士，均諭知請回。至於2名死亡的2名越南籍人士待比對相關身分資料後，進行相驗釐清死因，全案將依法追緝上游人蛇集團，釐清相關案情。