7天偷5輛機車 落網竟怪中市公車免費只10公里

2018-03-20 10:27

［記者楊政郡／台中報導］屏東縣蔡姓民眾有多項前科，農歷年前出獄，年後決心離開故鄉到台中找工作，經人力派遣公司轉介作工，但工地有點偏遠，中市免費10公里公車到不了，他竟心生歹念，以自備機車鑰匙偷車代步，一週內偷了5次，中檢檢察官向法官聲請「預防性羈押」獲准。

一分局繼中所調查，蔡男（44歲）有重傷害、強盜及竊盜等多項前科，農曆年前服刑完畢，出獄後積極籌畫離開故鄉的是非圈，聽聞台中市有免費公車可搭，3月初決定到台中加入人力派遣公司行列，準備要好好重新作人。

但是沒想到公司指派的工作地點，相當偏避，10公里公車還是到不了，蔡男認為中部沒人認識他，竟又心起歹念，趁著清晨人少的時候，在台中車站周邊尋找老舊機車，再以自製的鑰匙竊取，得手後做為代步工具。

繼中所陳姓警員在執行「停車要熄火、愛車不被偷」宣導時，在自由路看到一騎士背影眼熟，車號竟是報案協尋的機車，立即上前攔截追查，查出蔡男一週前就在台中市中區竊走5部機車，而落網後蔡男竟怪公車只有免費10公里，到不了他的工地，承辦員警感嘆歹徒本末倒置，倒因為果，不知道感激，只會怪別人。

員警詢問為何偷這麼多輛？蔡嫌說，本只想偷一輛代步，哪知道下班或隔日醒來車又不見了，只好繼續再偷，原來蔡嫌偷車騎乘後，車主報失竊後警方短期間內就尋回機車並調閱監視器追緝小偷，陳員就是看過監視器畫面，才會一眼看到蔡嫌背景，就覺得眼熟，也查獲蔡嫌創下7天偷5車，第5車還在騎乘當中被逮的紀錄。