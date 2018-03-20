夫妻酒後口角拉扯 妻跌倒撞擊後腦流血送醫

夫妻酒後爭吵，妻子跌倒受傷，兩名幼童驚嚇大哭，警方協助照護幼兒。（記者方志賢翻攝）

2018-03-20 10:04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一對經營素食店夫妻今清晨酒後爭吵，兩人拉扯過程，36歲妻子跌倒，後腦撞擊店內桌椅，當場鮮血直流，警方獲報趕往處理，現場2名幼童，其中一女童的臉部沾滿母親流出的鮮血，並驚嚇大哭，警隨後將女子送醫，男子帶回偵辦，2幼童則由趕來的姑姑帶回照護。

今凌晨3時20分許，三民二警分局覺民路派出所獲報，指稱義華路一間素食餐廳有人打架，警方趕往處理，42歲陳男與36歲妻子高女酒後爆發口角，43歲廖姓友人好意勸架，卻被波及推倒在地。

警方表示，兩夫妻爭吵拉扯過程，高女不慎跌倒，後腦撞擊店內桌椅受傷，後腦鮮血直流，過程中，高女突然爬上樓，警方趕緊追上，原來3樓為其住家，2個小孩在房間睡覺。

高女告訴警方，已聯絡小姑，小孩準備帶下樓給小姑照顧，警方見她喝醉且有受傷，加上其中一名幼兒還在強褓中，擔心小孩受傷、害怕，便主動協助照料安撫，並將小孩抱下樓看顧。

沒有久，救護車到達時，陳男一度情緒失控，所幸警方及時喝止，才未衍生其他事故，幼兒因突來狀況，驚嚇大哭。另一名女童臉上沾滿母親血跡，員警也細心協助擦拭。

警方隨後將高女送醫，經治療後無生命危險，陳男、廖男則帶回派出所釐清案情，查明爭執原因，但雙方均不願透露，受傷部分也表示不願追究。兩名幼童交由姑姑帶回照料，陳男經警方勸誡後情緒穩定，由其他家人協助看顧，全案警方依職權通報家暴案。