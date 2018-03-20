梵印烘焙負責人臉書po文道歉 網友諷快還錢！

梵印烘焙已經多日沒有營業，傳出疑似惡意倒閉。今天上午自稱梵印烘焙創始、負責人的蔡文祥突然在粉絲頁po文向會員與社會大眾道歉、強調會承擔一切責任。（資料照）

2018-03-20 09:37

〔記者王俊忠／台南報導〕今年農曆過年後涉無預警停業、被控詐騙眾多會員款項的梵印烘焙食品公司，其公司臉書粉絲頁在過年前公告春節店休時間後，1個多月來沒有任何po文，今天上午自稱梵印烘焙創始、負責人的蔡文祥突然在粉絲頁po文向會員與社會大眾道歉、強調會承擔一切責任，面對所有債務及承擔所有法律後果，絕不逃避。

多位網友在粉絲頁下方留言嘲諷蔡，「要蔡快還錢、還公道，其他不必解釋，說這些有什麼意義？」；也有人質疑蔡「所以是大陸回不去，台灣出不去，這是走投無路的最後一招？你太強了！」。

蔡文祥po文內容如下：「我是梵印烘焙創始人，也是梵印烘焙食品有限公司負責人蔡文祥，在此本人先向我們梵印烘焙全體員工及家屬、七千名擁有我們會員卡的市民朋友及廣大消費者，供應我們貨品、提供我們服務的廠商朋友們，以及這段時間借給我們金錢，提供過我們無數次幫助的朋友長輩大德們，我對不起大家，在這裡公開真誠地向大家致上最深刻真誠的道歉。」

蔡文祥表示，自停業以來，沒有在第一時間立刻出面説明及處理停業事宜，造成如此嚴重的社會影響，也在此致上最深刻真誠的道歉。他本人在此鄭重保證將會積極面對協調處理梵印烘焙停業後產生的一切問題，承擔一切責任，面對所有債務及承擔所有法律後果，想方設法處理善後絕不逃避，最後還是再次向大家致上最真誠的道歉。文末署名蔡文祥107年3月20日。