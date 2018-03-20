少年懷疑女友遭性侵 竟糾眾擄人討遮羞費

2018-03-20 09:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣江姓少年，懷疑女友遭黃姓男子性侵，竟糾眾直接在火車上把黃男擄走，並動用私刑討7萬元遮羞費，黃男被擄走超過6小時，母親因聯絡不上報警，所幸在黃男答應要給7萬元後被釋放，但背部與胸部都被打傷，全案檢方偵結，起訴擄人的江姓少年及同夥8人。

起訴書指出，未成年的江姓少年，認為女友小花遭到在酒店上班的黃男性侵，先找了同夥到黃男任職的晶英酒店尋人未果，隨後埋伏在宜蘭火車站，見黃男準備搭稱返回蘇澳家中，一群人走上車廂，直接把人從火車上擄走，並將行動電話關機。

一行人先到了光復國小審問黃男，並要求賠償7萬元遮羞費，黃男否認性侵，其中一名唐姓男子，竟掏出玩具槍，恐嚇「如果不還錢，就直接帶去福園」，但黃男仍否認有性侵，由於國小內警衛到場驅趕，一行人又將黃男載往員山永金橋下審問，這時小花也在場對峙。

審問過程中，一名李姓男子出手痛毆黃男，要求給遮羞費，但仍未獲同意，黃男又再次被載回光復國小拘禁，過程中不斷哀求要回家，但未獲理會，並被喝令在一旁跪下。

幾經波折，黃男最後被拘禁到宜蘭市慶元宮廟內，受不了同意給7萬元遮羞費後，一群人才將黃男給釋放，由於黃下班並未返家，母親聯絡不上，心急下報警，警方循線追查，逮捕擄人的江姓少年及同夥；全案檢方偵結，認為江姓少年及其同夥涉犯妨害自由，依法起訴。