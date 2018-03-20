啊娘喂！租到充斥動物靈兇宅 連神明都投降...

網友拍攝家中狀況。（圖取自爆料公社）

2018-03-20 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕有網友租屋租到凶宅，原本他請老師看過，也都做過法事，但還是頻頻遇到靈異怪象，沒想到他去廟裡求助神明後，神明竟要他趕快搬，否則性命堪憂！

網友在爆料公社 PO文透露以月租3.9萬元租下台中市西區的一區透天厝，光是兩個月押金和第一次的房租，一開始就得繳11.7萬元，原本打算一樓當店面，2樓以上就當作住家，由於一樓想當店面使用，所以在租之前有帶老師看房，老師也說這間屋子有狗靈。

不過，網友評估以後認為，狗靈應該還好，就帶妻子與兩個月大的孩子入住，但孩子晚上卻盯著天花板狂哭、又頻頻遇見靈異事件，就連妻子都覺得感覺「有東西」，他深感不對勁，隔天請了另名師姐看，師姐則說以前這裡是動物醫院，有很多動物靈，2樓甚至還有名180公分的男子，師姐說，該男子自稱是地基主，因為無家可歸，需要人拜，並說以後會保佑店裡生意興隆，師姐之後也說都幫忙處理好了，不用擔心。

網友後來發現，孩子竟望著天空笑，望著的角度也不是一般人的身高，他覺得很毛，趕快去廟裡問，後來去了彰化地藏王廟，報住址給神明查，結果神明立刻要他趕快搬，不然會要他的命，3到5樓都是動物靈，全都沒離開，2樓的男子是非自然死亡的男子，由於靈魂太多，神明無法處理，只能要他快點搬。

後來網友向屋主表示房子不乾淨，但屋主卻稱師父說沒問題，他只好到各界求助，希望能尋求解決的辦法，但得到的回應都是沒辦法將押金全部拿回。後來朋友又帶他去另間媽祖廟再度確認房子不乾淨。

最後他決定還是搬離，屋主便開始栽贓房子有釘痕、電線亂擺，扣了一個月押金和罰金，11萬7000元最後拿回4萬5000元，只好認賠殺出，恐怖的是，後來要走時他仔細蒐證後發現房們有不知道誰留下來的密宗符咒，相當嚇人。

網友表示，PO網是希望大家可以知道這件事，千萬別被騙了。

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