人倫悲劇！花蓮豐濱火警 疑似爸爸酒後潑汽油燒死3歲童

花蓮豐濱鄉靜浦村平房火警，造成4人受傷送醫，由長濱消防隊就近支援趕往現場滅火，花蓮縣消防局抵達時只剩殘火及濃煙。（花蓮縣消防局提供）

2018-03-19 23:10

首次上稿 22:44

更新時間 23:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉靜浦村今天傍晚發生平房火警，由於事發地點位於花蓮、台東交界的豐濱鄉靜浦村，花、東二縣的消防車共4輛趕往救援，現場義消看到阿公把3歲男童抱出來時，已幾乎燒成焦屍沒有生命跡象，另外男童父、阿嬤則嗆傷、二度燒燙傷送醫；而現場民眾則傳出「疑似是男童父親縱火」消息。

警方調查，一家人包括3歲男童父母、阿公阿嬤，一起住在靜浦村一處平房，傍晚平房突然冒出大火及濃煙，附近鄰居發現趕忙幫忙滅火，距離最近的台東長濱消防隊先派1車就近滅火，豐濱消防分隊則有3車前往滅火。

警方調查，3歲陳姓男童火災發生時在房間睡覺，阿嬤也在屋內，男童31歲父親陳姓男子中午就開始喝酒，陳男酒後，傍晚拿出廚房自備的漁船用油桶，把油潑灑客廳還點火，造成火勢一發不可收拾，當時男子自己也在屋內「傻笑」，但縱火動機警方調查當中。

「點火後，酒醉的爸爸在屋子內傻笑！」當地港口派出所警員說，由於男童父親和阿公都是漁民，平常家中有準備漁船用油，今天中午男童父親疑似跟自己的母親，58歲阿嬤鄭姓婦人吵架，可能因此心情不好喝酒，因而導致縱火悲劇。警方也說，因縱火的男童父親自己有嗆傷、燒燙傷，加上酒醉不斷喊痛，男童父親似乎並不清楚兒子已燒死。

據瞭解，男童父親31歲的陳姓男子原本和妻子住在屏東，有家暴的前科，1年多前回到豐濱靜浦，陳男妻子則留在屏東照顧女兒，不料返鄉和家人一起住卻發生悲劇。

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