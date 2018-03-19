網路賣媽祖像募建廟經費？ 郭台銘也被扯進去

金門料羅順濟宮正進行重建，預定今年五月可以順利完工。（記者吳正庭攝）

2018-03-19 22:51

〔記者吳正庭／金門報導〕網路廣告企圖以移花接木手法，誤導信眾以為金門料羅順濟宮販售媽祖神像，為該宮重建經費募款，該宮主委謝政達今天出面澄清，順濟宮從未販售神像、未募款，請各地信眾不要誤信謠言，已向警方報案。

謝政達指出，這則假廣告甚至以鴻海電子董事長郭台銘限量打造媽祖神像作為宣傳噱頭，也遭署名「郭台銘」者以「非本人代言合作，請大家不要遭到詐騙」，上網打臉。

料羅順濟宮，建於明末清初，傳聞1661年鄭成功揮軍東征前在順濟宮上香，一路順利收下澎湖，登陸台南鹿耳門；是金門的歷史建築，也是金門歷史最悠久的媽祖廟。2014年重建，預定今年5月完工，近日卻在網路傳出疑似詐騙手法。

謝政達說，1名游姓信眾15日來電，才知道網路上竟有人利用臉書連結的廣告，將順濟宮整修前的新聞畫面結合文字，例如「只為修繕不賺錢」、「順濟宮主委謝政達也表示已經得到媽祖的同意」、「八百年媽祖廟恐崩塌，廟方欲斥資四千萬重建」字樣；另有大號神像NT$1999、小號神像NT$1499。容易讓人誤以為料羅順濟宮賣媽祖神像、募款重建。

順濟宮管委會等人得知有疑似詐騙集團涉入，十分憤怒，已向「165」反詐騙專線報案，轄區所在的金湖派出所所長黃萬祿也至現場關切，務求釐清真相。

謝政達指出，順濟宮重建的近4000萬元經費均信眾主動樂捐，該宮從未販售神像、也未向民眾募款，請各地信眾不要誤信謠言。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆