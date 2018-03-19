幼時隨父親來台 美籍婦50年後來台尋當年保母

琳達（左二）與陳月嬌（左三）在警政署相見歡。右一為協助她們團聚的警務正鍾侑典。（記者姚岳宏翻攝）

2018-03-19 21:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕一名53年前曾隨父親來台居住的美籍婦人Linda Dorn（中文譯琳達），感念當時照顧她3年的保母，事隔多年仍非常想念，上月來台找人，但找了一個月都沒結果，本來準備灰心離台，沒想到有人告訴她可以找警方幫助，琳達立刻找上「警察最大」的警政署，果然一天內就找到人，兩人重逢很開心，保母直說沒想到當年的女童已經成為人母，還會想到她，也很感謝警方協助。

61歲美籍婦人琳達，距今53年前全家隨美軍顧問團來台工作，當年琳達年僅8歲，由其父親僱請保母陳月嬌照顧，3年後琳達父親工作結束，全家返回美國。

剛開始，琳達雙親每年都會寄信給陳月嬌，藉以維繫彼此情感，因陳女不善於英文書寫，故鮮少回信，前後僅回過一封信，致後來雙方中斷聯繫。

琳達一直很感念保母的照顧恩情，後來兒女長大，自己退休時間也多了，想到要來台尋人，故拿著3張50年前與保母合照及當年的英文回信，上月12日從美國搭機來台，找尋當年對她照顧無微不至的保母。

沒想到來台後卻遇挫折，以前住處早已人去樓空，琳達邊找人邊參觀台灣各地，但一個月過去了，加上3月20日即將離台，她開始心急，此時旅館人員告知可以找警方協尋，琳達本月13日由子女陪同親至警政署求助。

因琳達僅提供3張50年前與保母的合照、英文譯名與當年地址，提供資料有限，警政署承辦人鍾侑典先分析比對資料，發現有200多個同名同姓，經與台北市警局中山分局合作，確認相關地址，並徵得當事人同意後，終完成跨國協人任務。

特別的是，現年77歲的陳月嬌接到警方到電話，還一度誤以為是遇詐騙集團，甚至假裝外傭回答「聽不懂，她不在喔」，幾經溝通澄清，甚至由派出所派出制服員警到場，才知應該是真的，遂同意在警政署相約見面，兩人闊別50年再度相逢。

警政署亦邀請雙方參觀警察史蹟館，讓琳達對我國警察歷史的演進能夠有進一步的了解；琳達一家人及其當年的保母都非常感謝警政署的幫忙，讓她們得以重逢，再敘舊夢。