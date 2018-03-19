女兒遭爸性侵 手繪「寫實」畫控狼父獸行

2018-03-19 21:00

〔記者王定傳／新北報導〕一名40多歲的父親涉嫌從99年起，多次性侵當時僅5歲的女兒小玲（化名），去年間，社工前往訪視，電視正好在播一名性侵犯逃竄到台北的新聞，社工提醒：「妳知道怎麼保護自己嗎？」小玲才痛哭說出深藏在內心多年的祕密，並以「寫實」繪畫，畫出遭父親性侵過程，新北地檢署今依妨害性自主罪起訴狼父。

檢警調查，這名父親涉嫌從99年9月至100年6月間某日，對只不過5、6歲的小玲伸出狼爪性侵，後來更以每月1至2次的頻率性侵，期間，他雖曾因案多次入監，但只要出獄，仍繼續逞獸行。

由於這名父親還涉嫌對母親施暴，其母曾聲請保護令，社工因而於去年5月11日前往其住處進行訪視，因電視正好在播放一名性侵犯可能逃往台北的消息，社工提醒小玲說：「妳知不知道怎麼保護自己？」但小玲表情怪異，社工細心詢問，小玲突然痛哭、說出深藏在心中多年的祕密。

社工獲知後立即報警處理，但狼父全盤否認，直斥「沒有這回事，女兒亂說」，還強調：「我很愛我女兒」，但小玲在檢察官細心地詢問下，卸除心防，以畫圖等方式，描繪出遭父親性侵過程，圖畫絕非一個12歲的女童「胡思亂想」，具有相當真實性。

不僅如此，小玲哥哥說，曾見過父親全身赤裸、妹妹躲在棉被的奇怪畫面，小玲祖母也證稱，當時社工訪視時，她見到小玲落淚與社工談話，之後社工有轉述小玲說法，加上社工證詞，檢方認為這名父親說詞不可靠，依加重強制性交罪嫌起訴。