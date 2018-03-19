謊稱是公司大主管幫「找頭路」 中年女遭網路詐騙買金條

2018-03-19 17:48

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市37歲的蘇姓女子，上個月在網路上遇到一名自稱某公司主管的邱姓男子，邱男以幫蘇女「找頭路」為由，要求蘇女代墊購買「客戶」的五兩金條，蘇女事後懷疑自己上當，報警處理，今日邱男遭到警方逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，蘇女與38歲的邱男在網路上認識，邱男謊稱自己是某公司高層主管，可以幫蘇女走後門進公司，或是幫蘇女介紹關係尋找工作，蘇女驚喜之下，卸下心房，與邱男越聊越熱絡，邱男就趁機說剛好最近客戶需要購買價值23萬的五兩金條，如果蘇女願意先代墊幫他購買金條，不但事後會歸還金條的錢，還會幫她疏通找工作。

蘇女聽聞後不疑有他，在上個月10日依約在松山購買金條，並且聽從邱男指示，將金條交給一名計程車司機，司機再將金條交給邱男。

事後邱男食髓知味，又向蘇女謊稱公司資金有問題，請蘇女幫忙代墊20萬現金，要求蘇女2月16日將現金帶到新北市輔仁大學附近，給一名陳姓女子，蘇女這時才發覺邱男不但不斷要錢，每次要交錢時都不出面，懷疑受騙，於是到松山分局諮詢，警方聽完案情後肯定蘇女遭到詐騙，著手偵辦。

蘇女與警方合作，在16日當天依約前往交款，在陳女收款的同時，警方一擁而上將陳女逮捕，陳女事後接受警方訊問時，供出邱男身分，今日警方持拘票將邱男拘提到案，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

今日也為本月警政署打擊詐騙專案的「斬手行動」第一天，警方將持續追查，要讓詐欺車手及主嫌無所遁形。