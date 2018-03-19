「香港海關部長」柔情攻勢 台女險遭詐財

2018-03-19 16:49

〔記者王俊忠／台南報導〕有詐騙集團透過臉書自稱香港海關總署部長，結識台南市45歲施姓女子、發動柔情攻勢，天天溫柔噓寒問暖取得施女信任，再以有批古董文物價值連城、但扣留在香港海關需支付資金為由，要求汪女匯款16萬多元到香港銀行，其後再還錢。南市二分局警方識破騙徒伎倆、力阻施女勿匯款，保住女方辛苦錢。

這名自稱香港海關總署的柔情部長經由臉書社群告訴汪女「若助他解決古董被扣在海關一事，事成之後會把古董文物變賣成現金，返還向她借用的資金」。

施女不敵香港海關部長的柔情攻勢、聽從指示，今天到南市中西區民生路玉山銀行辦理臨櫃匯款，引起承辦張姓行員注意，行員主動關懷提問「匯款到何處？為何匯款？家人是否知悉等問題」。由於行員察覺施女眼神閃爍、說法避重就輕，直覺判斷該女可能遭詐騙，隨即通報轄區派出所。

施女仍對行員堅稱匯款是借錢給友人，非遭詐騙集團所騙。警方到場發現與近來常見典型假交友（徵婚）案例十分雷同，極力勸阻施不可匯款，但施固執不聽勸、堅持匯款。後來海安派出所警員加入銀行行員勸說行列，輪番勸說許久，施女才恍然大悟、打消匯款念頭，保住她存的辛苦錢。

市警二分局表示，現今網路發展快速無遠弗屆、難以查證，詐騙集團看準此特性，並利用單身男（女）子渴求感情依靠的弱點，在交友平台Line或FB、交友APP等物色詐騙對象，一旦有人上勾，即不斷用各種理由詐騙被害人，通常都會表示要和對方走向未來，編織美好婚姻美夢或是投資願景，但因生活需要考量、家人有急難、資金周轉等現實問題，引誘被害人逐步走向詐騙集團設下的陷阱，賠了付出的感情，還損失匯出的鉅額款項，正所謂「賠了夫人又折兵」，得不償失，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165或報案專線110查詢，也可到當地派出所尋求警方查證服務。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆