房客隱私遭人看光光 檢：應課以旅館注意義務

2018-03-19 16:13

〔記者吳政峰／台北報導〕日前傳出台北市西門町一間旅館，因房間窗戶遮光率太低，住客在房內的一舉一動隱密行為均被外人窺視，對此，台北地檢署檢察官邱曉華19日認為，應透過行政法規課以旅館業者注意義務，維護住宿權益。

邱曉華透過台灣司法人權進步協會表示，受害住客常因證據難以搜集，或因旅店業者主張不知情，使得求償困難，以本案為例，旅店房間窗簾透光性太高、隱密性不足，民眾根本不知隔牆有人而無法預防，平白被偷拍何其無辜。

邱曉華建議，可從行政法規方面課以旅宿業者注意義務，促其改善門窗遮光率，並隨時檢查營業場所房間有無遭架設偷拍儀器，且主管機關宜定期派員查核旅店業的住宿隱私安全，始能確保住客不至於淪為下一部私密影片的主角。

邱曉華指出，為了確保大眾的隱私權不被不當侵犯，刑法早已訂定妨害祕密罪章，其中第315條之1就是用來對付不肖的偷拍業者，違者可處3年以下有期徒刑。舉凡在旅店、民宿、摩鐵或公廁架設針孔攝影機、使用空拍機、祕錄器、錄音筆等科技設備偷拍、偷聽他人私密活動、言論、隱私器官等行為，皆能以該條文處罰。

至於旅店業者有無責任？邱曉華表示，刑法第315條之2有提到「意圖營利供給場所、工具或設備，便利他人為前條第一項之行為者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。」因此業者仍需留意， 不要涉及不法。