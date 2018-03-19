胸前鼓一包太搶眼 毒蟲被所長活逮

2018-03-19 16:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「你胸前放什麼？為什麼鼓鼓的？」基隆市警三分局七堵派出所所長陳銘棟接獲線報，一名27歲胡姓毒品通緝犯經常出沒在泰安路附近，18日深夜前往埋伏，果然找到胡男。胡男胸前口袋放置6包安非命鼓起來，警方覺得有異，請他拿出時，胡男才承認藏有毒品，警訊後將他移送基隆地檢署偵辦、歸案。

警方指出，胡男被捕時低頭不語，頻頻想掩飾身上藏有毒品，反而更令人懷疑，所以才會多看一下他的體態，結果發現胸口鼓了一包，起出8.5公克毒品。