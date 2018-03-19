王令麟聲請解除限制出境再生變 北檢再提抗告

台北地院16日重裁仍維持原裁定，王令麟可自3月24日至4月1日期間，出境9日，台北地檢署今再次向高院提起抗告。（資料照）

2018-03-19 15:19

〔記者錢利忠／台北報導〕關於高等法院駁回台北地院裁准東森國際公司董事長王令麟加保1億元後，得以暫時解除限制出境一事；台北地院本月16日重裁，仍維持原裁定，王令麟可自3月24日至4月1日期間，出境9日；對此，台北地檢署今再次向高院提起抗告。

王令麟日前透過出境聲請書提到，越南官方以邀請函方式邀請他前往，加上東森國際臨時董事會討論後，他被選為參訪團長，將赴當地河靜省各經濟區或工業區考察，藉以了解碼頭、物流或農業等投資環境，因而聲請暫時解除限制出境。

台北地院維持本月6日裁定結果，認定相關投資計畫有助於我國國際商務交流，而王令麟擔任團長考察的目的，在於了解地區投資環境，確實有前往必要。

至於獄政案證人已交互詰問完畢，但考量王令麟的經濟能力佳，仍有逃亡可能，因而同樣維持原裁定，加保1億元，准許他本月24日至下月1日出國，共9日，並責付律師謝協昌陪同出、入境。

北檢質疑王令麟宣稱以團長身分出訪越南，有無其必要性，此外，擁有鉅額資產的王令麟，另涉多起案件，難保他不會趁機逃亡海外；另外，解除境管的1億元，金額是否足夠擔保王令麟會如期返台？相關疑慮仍須高院重裁。