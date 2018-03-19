自創特殊字罵人妓女 涉公然污辱判拘30天

女子自創「妓女館長」特殊字，自以為沒有污辱，但法官仍認為此為穢語甚明。（本報合成圖）

2018-03-19 15:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣某鄉鎮王女，因不滿圖書館的女館長的新措施，兩人相遇，罵「館長係妓女」，還在廁所上寫「○○館長」，館長氣得把她告到法院，王女掰稱「自己中邪」，不知道自己有罵「館長係妓女」，至於「○」字，自認沒有污辱。

但法官認為，王女多處書寫變造字「妓女（譯音）館長」，其變造「○○妓女」二字雖然加了草部或水部，但仍與「妓女」字型相近，可見其要表達「妓女館長」之意，屬穢語甚明，依公然污辱、毀損等罪，處拘役30日，得易科罰金。

此事發生於去年8月間，判決書指出，被告王女經常到鄉立圖書館閱讀，因對於館長新的措施極度不滿，當天看到館長走過來，便以「館長係妓女」辱罵對方，接著又拿著奇異筆到廁所外牆、男廁門板、圖書桌墊上寫「妓女館長」、「○○館長」。館長要求道歉，否則報警，但王女非但沒道歉，還說「要報警就去啊！」

王女在法庭供稱，當時看到館長向她走來，以1隻手指比1，嘴巴似乎在講甚麼，讓她很生氣，因不想看見館長，所以氣到耳鳴，對方罵她什麼都聽不到。

法官問王女為什麼要罵館長，王女矢口否認有公然污辱，他說，當時自己「瘋了」，像中邪，有一個聲音「叫你寫就寫，你如果停下來會更慘」、「叫你寫就寫不可以抵抗，你抵抗會更慘」，還看到館長向她走來時有4隻手，讓她嚇到胡言亂語，也不記得自己有以紅筆亂寫。

承審的法官審酌被告跟館長當時的對話，認為王女確有辱罵對方之動機，且當時的對話並無異常之處，可見被告當時的精神狀況正常，再加上到警局做筆錄時，並未提及當時被嚇到，有一個聲音「叫你寫就寫，你如果停下來會更慘」、「叫你寫就寫不可以抵抗，你抵抗會更慘」等語。多處書寫變造字「妓女（譯音）館長」，其變造「妓女」二字雖然加了草部或水部，但仍與「妓女」字型相近，可見其要表達「妓女館長」之一，屬穢語甚明，其對館長的措施不滿，卻不以理性方式解決，恣意以穢語辱罵、毀損物品，衡量其無業、家庭狀況，被彰化地方法院法官依公然污辱、毀損等罪，處拘役30日，得易科罰金。