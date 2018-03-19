惡劣！這匹狼假釋戴電子腳鐐仍性侵女店員...

戴著電子腳鐐的性侵害假釋犯周德權，竟在一名女子機車上偷裝GPS，並意圖性侵，最高法院依強制性交未遂罪，判周男3年有期徒刑定讞。電子腳鐐示意圖，非當事人。（資料照）

2018-03-19 15:06

〔記者張文川／台北報導〕台中市汽車銷售員周德權，曾犯下性侵案入獄，假釋後戴電子腳鐐被監控，竟仍藏不住色心，相中一名飲料店女店員，在她機車安裝GPS定位跟蹤行跡，製造巧遇展開追求，相熟後邀她回家要她「幫我生小孩」，遭拒即露出惡狼真面目欲硬上，被害人不從即遭毆打，但被害人極力抗拒，狠力咬破他舌頭，周男才痛得作罷；最高法院今依強制性交未遂罪，判周男3年有期徒刑定讞。

周男2008年曾經持槍恫嚇當時的女友強迫嘿咻，被判刑9年6月定讞入獄，2016年9月獲得假釋，假釋期間配戴電子腳鐐，夜間不得離開住處一定範圍；去年4月他「煞到」住家附近飲料店的女店員小芬（化名），起意追求，竟偷裝GPS定位器在小芬的機車避震器上，掌握到她的住處與通勤時間慣性。

周去年4月21日晚間7時許，約小芬出來談心，開車載她到自家告白，女方拒絕，起身想走，周男竟發狠說：「要走可以，但妳要幫我生個小孩！」周男竟惱怒霸王硬上弓強脫她衣褲欲性侵，小芬極力反抗卻被打得鼻青臉腫，周男將小芬從床上摔在地上，又扯著頭髮拉回床上強行「喇舌」，小芬情急之下用力咬他舌頭，周男痛得收手，讓她離開。

小芬脫困後找朋友陪同驗傷，但尚未決定報案，沒想到隔月3日，她騎機車在停等紅燈時，周男突然騎機車停在她旁邊，拿出潤餅請她吃，她被嚇到，拒絕收下，起疑怎麼常遇到周男，至機車行檢查才發現車子被動了手腳，忍無可忍報警。

周男承認裝GPS和試圖性侵未遂，一、二審皆依強制性交未遂罪判刑3年，另有妨害秘密罪判刑5月可易科罰金部分已於二審定讞；周男針對性侵部分上訴，主張他半途就自動鬆手作罷，認為刑度過重。

最高法院認同二審見解，認定周男是被咬舌頭後才被迫停止，並非自願停止，周男有性侵前科，假釋中竟無視電子腳鐐監控的立意而故意再犯性侵案，刑度尚可，駁回上訴定讞。