「雷夢」產期青黃不接 又慘遭小偷光顧農民氣炸

正值檸檬產量青黃不接、價格飆之際，國姓鄉福龜村則是出現「偷夢賊」，讓農民氣炸。（記者佟振國攝）

2018-03-19 14:18

〔記者佟振國／南投報導〕正值檸檬產量青黃不接價格攀升之際，南投縣國姓鄉福龜村國道6號下方大片檸檬園則成為宵小覬覦對象，大膽小偷從高公局植栽區鐵網下方空隙，狗爬方式潛入，不論果熟成熟與否大肆搜刮，農民眼見心血化為烏有，痛罵小偷太缺德，也提醒其他果農小心防範，別再受害。

國姓鄉福龜村不少農民原本栽種檳榔、香蕉，近幾年吹起養生風，許多民眾將檸檬列為養生水果之一，市場接受度高，農民也轉種無籽檸檬，一年四季皆有生產，產期仍集中在夏季，冬、春季產量較少，價格看漲，批發價每公斤逾160元，卻引來「偷夢賊」，上週至少3有處果園遭竊，當地鄉代會主席羅智彬特別PO文提醒農民提高警覺，警方獲報已展開偵辦。

曹姓農民氣憤表示，上週五清晨巡視檸檬園，發現2名可疑男子在園內，見人就倉惶逃離，穿過國道6號高公局的植栽區鐵網下方縫隙，騎機車離去，檢視果園發現已熟準備採收的檸檬沒了，沿途還有未成熟的檸檬棄置在地，這些再2、3週就能採收賣得好價錢，十分可惜，農民已加強守望相助，聯合機動巡視果園，也希望高公局能夠檢視鐵網封閉縫隙。

陳姓農民也憂心指出，小偷不知果園管理情形，有些才剛噴灑農藥就被摘下，若拿去市場銷贓，不知情的消費者吃下肚，恐有中毒之虞，一般農民用剪刀採收的蒂頭平整，若呈現不規則，應是用手硬採，就很可疑，可供民眾參考，也避免購買來路不明的檸檬。