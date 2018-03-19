「愛的盒子」令她昏頭 6旬婦玩FB遇網路愛情騙子

2018-03-19 13:29

［記者楊政郡／台中報導］網路詐騙不是年輕人的專利！苗栗縣張婦（60歲、單身）也掉進了網路愛情陷阱！詐騙集團在FB中佯稱是國外醫生Larry Godwin（拉里．戈德溫），1個多月不斷以溫柔攻勢，揚起婦人愛苗，然後表示寄2個「愛的盒子」給婦人當禮物，但被尼日海關扣留，要求張婦匯款7萬元「稅金」至指定帳戶，所幸台銀苗栗分行保七員警，即時阻擋她匯款受騙。

張婦向朋友借錢，日前3月15日10時許至台灣銀行苗栗分行，準備以現金匯款7萬元出去，張婦在分行前忐忑不安、猶豫不決，派駐台銀的保七小隊長黃彰達、女警李文君，主動上前了解，看婦人神色緊張，在銀行大門前走來走去，詢問下婦人才說出，要匯款到國外的朋友。

但婦人身體與聲音在發抖，婦人說如果不把錢匯出去，這個國外醫生就要來台灣對她不利。保七員警基於職業判斷這是詐騙事件，又問出張婦在網路上與這位自稱醫師Larry Godwin（拉里．戈德溫）認識月餘，對方展開愛情攻勢，稱張婦為「honey」，張婦還以為老了才走桃花運，1個多月後拉里突然說他寄2個「愛的盒子」給婦人當禮物，讓婦人有所期待。

突然說被海關扣下，要求匯款7萬元稅金，張婦一度說哪有這麼多錢，但這個盒子不但有給她的禮物，還有拉里．戈德溫的「一生積蓄和重要文件」，還說婦人如不想辦法匯錢，就要來台灣對她不利。

又挑情又威脅雙管齊下，張婦說她不知怎辦，快要走頭無路，差一點就向地下錢莊借錢。

瞭解過程後，張婦放棄匯款，保七員警與台銀行員安撫婦人不安情緒並仔細說明，這些都是詐騙集團的詐騙手法，千萬別上當。婦人感謝保七員警熱心幫忙，還要求在門口與2位保七員警合照，並將報案照片回傳給可惡的詐騙集團，而後封鎖對方，方能紓解她這1個月來心中的壓力與恐懼。

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