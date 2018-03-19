涉酒駕5萬交保 邵昕：非常慚愧！

2018-03-19 13:17

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人邵昕今天凌晨涉嫌在台北市區酒駕遭取締，被台北市警大安分局員警移送北檢複訊；邵昕辯稱昨晚9點多有吃薑母鴨，沒有喝酒；因他酒測值達0.28毫克，訊後被依公共危險罪，諭令5萬元交保。 他交保離去時，3度鞠躬致歉，表示：「非常慚愧」。

今天下午1點，邵昕辦保後離開北檢，面對記者追問，他一度停下腳步，對著鏡頭3度鞠躬道歉，他表示「昨晚有吃薑母鴨，但不管怎樣，做了不好的示範，真的是非常地慚愧，我會好好檢討。」

邵昕今天凌晨0點多，開車行經水源快速道路往新北市永和方向，遭大安分局新生南路派出所員警酒測攔檢，酒測值達0.28毫克，所幸邵昕並未肇事，今早被依公共危險罪移送北檢複訊。

曾捲入碩天科技炒股案的邵昕，前年5月才被依違反證交法等罪，判1年8月徒刑、緩刑4年，目前他仍在緩刑期間內，若再因酒駕事件，受有期徒刑以上刑期宣告，前案緩刑恐被撤銷。

邵昕曾捲入藝人、記者聯手的碩天科技炒股案，檢方偵辦期間，還曾搜索邵昕經營的知名涮八方火鍋店，引起各界矚目。

高院前年5月認定，亨豐投資董事長陶煥五、炒手周鼎、藝人邵昕、前聯合晚報記者陶煥昌等人涉聯手炒股，虧損9千萬元，依違反證交法等罪判陶煥五、周鼎各6年徒刑；邵昕、陶煥昌均各判1年8月、緩刑4年，各須繳國庫60萬元。

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