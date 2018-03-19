老翁騎自行車訪親戚體力不濟 暖警及時伸援手

吳老在東門橋上遇警幫忙（記者楊政郡翻攝）

2018-03-19 13:15

［記者楊政郡／台中報導］65歲蘇姓男子騎自行車訪親戚，在回程時體力不濟、心臟不適，步履蹣跚，在東區東門橋上遇到熱心員警，他原本就行動不便需靠拐杖助行，又長途騎車造成雙腿無力，聽到員警的聲音讓他鬆了一口氣，好像獲救了，員警將他連人帶車送到人安基金會平安站暫時安置。

台中市三分局東區分駐所王巡佐及員警，18日在轄內巡邏經過振興路東門橋時，發現橋上有一名男子，有經有點年紀，牽著自行車步履蹣跚，好像體力不支，當時天氣微涼又下著雨，停車上前關切：「你還騎得動嗎？」。

他確實是騎不動了，蘇男（65歲）向警方表示，他獨居在西屯區第六警分局附近，今天是騎自行車到東區振興路拜訪二姐，返程時才騎一小段路就覺得心臟不適、雙腳無力，自行車也騎不動了，只好牽著車子緩慢前進。

因蘇男租屋處距離遙遠，他向員警表示想到西區人安基金會平安站先行休息，員警就好人作到底，連人帶車將蘇男載往人安基金會暫時安置。

員警說，蘇男原本就行動不便，平常走路需靠拐杖助行，又長途騎車造成雙腿無力，抵達基金會上階梯時還差點跌倒，需要旁人攙扶，實在很難想像是如何獨自一人騎完這趟漫長的路途。

蘇男對於警方主動伸出援手深表感激，應該是他在心疲力竭之際，徬徨無助時，能聽到最溫暖動聽的聲音。

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