林班地砍樹好可疑... 警逮人追回23顆珍貴「龜甲石」

南投縣及台中市交界的埔里事業林區國有林班地，近來出現部分林木枝幹被砍斷的異象，引發警方及林務單位重視。（保7總隊第6大隊提供，記者謝介裕翻攝）

2018-03-19 13:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣及台中市交界的埔里事業區國有林班地，最近發生薄姜木等珍貴樹種枝幹被砍但卻未被盜的怪象，加上地上遺留許多挖掘的痕跡，令警方及林務單位懷疑別有居心，直至逮捕林姓、詹姓2名男子後，真相終於揭曉，原來竊嫌是為了竊取林木底下的珍貴石種「龜甲石」而來，訊後，依違反森林法、竊盜等罪嫌移送法辦。

保7總隊第6大隊日前接獲林務局南投林區管理處通報，指埔里事業區國有林班地部分林木之樹根、枝幹遭破壞，情節十分可疑，遂調閱林班地聯外道路的路口監視影帶過濾，結果發現近1個月來，林姓、詹姓2名男子進出頻繁，遂鎖定2嫌積極進行監控，今見時機成熟，展開緝捕行動。

警方在嫌犯位於台中的住家，除將2嫌順利逮捕以外，也起出被竊的龜甲石總共23顆，重量合計約17公斤，並查扣圓鏟、十字鎬、釘耙等做案工具，嫌犯偵訊時，也坦承缺錢花用才萌生盜石念頭，訊後遭警方依法究辦。

據南投雅石界人士透露，龜甲石是台灣特有的珍貴石種，產地包括南投縣埔里、國姓、中寮、屏東縣車城、宜蘭縣大、小礁溪等地，因石頭表面猶如龜甲般的紋路，而被稱作「龜甲石」，加上烏龜向來象徵長壽及避邪的吉祥物，因此「龜甲石」也成為台灣雅石界收藏的珍品之一，不過，依其龜甲大小、年份、紋路等種種因素，市場價格落差很大，從幾百元至幾十萬元都有。

警方說，此次查扣的23顆龜甲石，經鑑定結果，市價雖不高，23顆僅值3萬元左右，但強調，依森林法規定，森林裡頭主、副產物都屬國家所有，不告而取謂之「竊」，便觸犯竊盜、森林法等相關法令，該案也值得民眾引以為鑑。