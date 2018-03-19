休旅車路口闖紅燈連撞3機車 1騎士命危

案發現場為一大馬路口。（記者曾健銘翻攝）

2018-03-19 13:03

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區今日上午8時許發生嚴重事故，45歲周姓男子上班途中，開車行經新莊思源路往五股方向，疑似在變換號誌時闖紅燈，就在加速穿越思源路、幸福東路口時，不慎撞上3輛機車，3名騎士受傷倒地，其中37歲孔男傷勢最嚴重，有生命危險，其餘2人則是全身多處擦傷。

警方初步調查，周姓駕駛並無酒精反應，據目擊者向警方指稱，應是號誌變換時搶快穿越馬路才肇事，但詳細肇事原因仍待進一步釐清。

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