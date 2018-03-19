「台灣國」陳儀庭被裝GPS跟蹤 被告「IWS」冠軍未出庭

2018-03-19 12:54

〔記者溫于德／台北報導〕經營保全公司的前國際摔角冠軍IWS（International Wrestling Superstars）陳夆昀，自稱不滿「台灣國辦公室」成員陳儀庭在世大運開幕場外抗議，為防對方再度鬧事，找公司內2名員工偷裝GPS追蹤器；案經檢方調查後，依妨害秘密罪起訴3人。士林地院今首度開庭審理，但主嫌陳夆昀今因病請假，僅由2名員工到庭受審並稱「純屬誤會一場」。

事實上，原告陳庭儀稍早在臉書發文預告「五個小時後，和世界冠軍與他的快樂好伙伴見面，士林地方法院」，但人今未現身；至於陳夆昀，員工在庭內代為表示，老闆今因病請假。因此，全案2位主角均未到場。

率先答辯的梁姓員工說，因老闆派任才會去加裝GPS追蹤器；周姓員工則說，世大運結束當日（去年8月30日）在立法院前遭一名與陳儀庭站在不遠處的長髮男子責罵，對方還持手機錄影並嗆「你不能在這裡」，當他回問為何不行時，恰有警方上前制止、雙方才離開。

不過，周男立刻與陳夆昀討論後，決定跟蹤長髮男，在以為長髮男坐上陳儀庭座車後，跟蹤回到陳的住處，並於隔日加裝加裝GPS追蹤器。

豈知，被告事後才知該名長髮男並未上陳儀庭座車，因此加裝一事純屬誤會，也未如原告所說「有政治意圖。」周男認為，雖有加裝GPS，但該設備完全沒有訊號，我們不懂、也不會操作。

法官聽畢2位被告答辯後諭知全案下月25日再開。