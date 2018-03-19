人夫搭上養生館越南妹 2人判賠20萬

2018-03-19 12:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名邱姓女子不滿在果菜市場擺攤的老公戴男，結識開養生館的黎姓越南妹，還幫黎女裝修店面，接送黎女的孩子上下學，懷疑兩人有不正常關係，提告通姦，但證據不足，戴男、黎女獲不起訴，邱女另提侵權損害求償，高雄地院民事庭審理時，2人坦承曾多次共赴汽車旅館，但辯稱「按摩而已」，民庭判戴、黎2人應賠元配邱女20萬元。可上訴。

原告邱女提告指出，她與被告戴男於2008年7月20日結婚，被告黎女明知戴男為有配偶之人，仍與其戀愛交往，2人間不僅有牽手、單獨相處、相約吃飯與一同前往汽車旅館等行為，黎女甚至為戴男手淫。

此外，戴男更費時接送黎女的子女就醫、為黎女的之養生館裝潢，並偕同黎女至美容營業所進行美膚、美甲保養，二人此等不正常交往行為，已破壞她與被告戴男間的婚姻生活圓滿，侵害原告的配偶關係之身分法益，故請求被告2人連帶賠償精神慰撫金100萬元。

不過，高雄地院民事庭審理時，被告戴男和黎女都否認有通姦行為，但坦承有多次上汽車旅館，但黎女只有幫戴男按摩而已。但原告邱女曾提出與黎女的對話錄音內容，戴男坦承與黎女「在一起一年多」，戴辯稱是指認識一年多。但法官認為是卸責之詞，認2人確有侵害邱女配偶身分的法益，判戴、黎2人應賠邱女20萬元。全案可上訴。