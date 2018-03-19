警聯絡稱擋到店門口 她才知車被偷走

2018-03-19 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子上週中午在距住家約200公尺遠的路邊見一輛自小客車鑰匙未拔，一時起貪念竟直接將車開走，還大膽的將贓車停回住家旁，沒想到贓車擋到鄰居店面，鄰居便請警方幫忙聯絡車主移車，車主接到電話覺得納悶，這才發現車子早就被偷走，意外讓這起竊車案曝光逮人。

台中市第二分局立人派出所當天下午一時許接獲民眾報案，表示青島西街、天津一街口有台銀色自小客車擋住服飾店門口，警方到場後立即根據車號查詢資料協助聯絡車主，沒想到劉姓女車主向警方表示自己的車並沒有停在那，而是停在距離約200公尺旁的山西路、天津一街口，怎麼可能會跑去那？

警方確認車號並未連絡錯車主，劉姓車主才趕緊到停車處查看，這才發現自己的車子早就不見，警方也立即埋伏在該車旁，果然在一小時後見行動不便的56歲廖姓男子前來打開車門坐上駕駛座，立即上前準備逮人。

沒想到廖男竟還大言不慚地告訴警方要移車，車子則是跟朋友借的，殊不知警方早就與車主聯絡，確認車子已經遭竊當場逮人，廖男見東窗事發才坦承稍早行經山西路、天津一街口，看到這輛車鑰匙未拔，且車門也沒上鎖，加上自己身體不好需靠登山杖行走，才一時起貪念將車子偷走。

他開回僅200公尺遠的住處附近停放後便回家休息，沒想到車子擋到鄰居店門口，通知警方聯絡車主移置，才讓這起偷車事件曝光，警方聽了不禁啼笑皆非，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。