逼簽流產同意書 兩家人打成一團

2018-03-19 11:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］為逼男方簽人工流產手術同意書，女方、男方家人大打出手，2家5人全都被起訴。

27歲戴姓女子與陳姓男子交往，去年3月間發現懷孕卻不想生，她獨自到醫院進行人工流產手術，經院方告知手術須經胎兒父母雙方同意，戴女才聯絡陳男到醫院簽名，陳男原本同意又反悔「放鴿子」，戴女找來58歲媽媽及36歲哥哥，驅車直達陳男位於桃園市的住處找人，不見陳男只看到他64歲爸爸與34歲弟弟。

戴女媽媽要求陳男弟弟幫忙聯繫陳男返家被拒，戴女哥哥氣憤出腳踹桌，引發兩家人口角，陳男爸爸與弟弟徒手毆打戴女哥哥、媽媽，戴女哥哥眼眶、鼻子被打到骨折，媽媽下巴挫傷；戴女一家3口不甘示弱也出拳反擊，戴女媽媽另持遛狗用的鐵棍毆打陳男弟弟。

戴女一家3口離去時，陳男父親及弟弟追出，戴女哥哥亮出露營用小刀恫嚇：「我犯的案不只這一條，多一條沒有差！要給你們一刀！」雙方因此互控傷害、恐嚇罪。

偵訊時戴女哥哥坦承毆打、持刀，但供稱雙方是互毆，他拿刀只是想嚇阻對方，戴女媽媽供稱遛狗習慣帶鐵棍，當天聽到陳家有狗叫才順手拿出，沒有毆打陳男弟弟，戴女也同樣否認出手；陳男爸爸及弟弟則異口同聲否認打人。

不過，雙方指證歷歷且有驗傷證明，桃園地檢署檢察官交叉比對後，依傷害罪嫌起訴戴女一家3口及陳男爸爸、弟弟，戴女哥哥另多一條恐嚇罪。