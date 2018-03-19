7旬翁酒駕遇警 也來一哭二鬧三上吊

2018-03-19 11:38

［記者楊政郡／台中報導］台中市72歲吳姓老翁酒駕、又逆向行駛，被警攔檢後，先是否認酒駕，苦求不要測，酒測值0.22mg/l測出後，又求情說老伴也走了請員警通融，又被拒後後來情緒大轉變，嗆聲「我現在就死給你看，我就去死！」最後還是移送法辦。

台中市三分局交通分隊於2月13日，分隊長蔡興邦等在執行巡邏勤務，在東區富台東街路與富榮街口，發現1名吳姓老翁（35年次）騎乘機車逆向行駛，追了一小段路後攔下來，感覺老翁有明顯的酒味，但一開始吳老否認有酒後駕駛情事，警方告知要接受酒精濃度測試時，一直顧左右而言他，說他已經70多歲了，老伴也走了，請警方通融、原諒，後來自承有飲用一些啤酒。

但是員警聞到明顯有酒味，不能通融，要求必須酒測，後來測得酒測值0.22mg/l，老翁趕緊又上前求情，不過警方還是不買帳，不料老翁竟情緒一時失控，嗆聲「我現在就死給你看，我就去死」，想藉此求脫身，吳姓老翁盧了老半天，警方見其情緒失控，只能不斷安撫他的情緒，幸好最後吳姓老翁回復理智，並向警方道歉，經查老翁沒有酒駕前科是為初犯，所幸在未發生交通事故前，已被警方攔下而查獲，除安撫其情緒外，也請老翁勿再犯酒後駕車。

交通分隊長蔡興邦說，酒後駕車肇事已是「全民公敵」，造成用路人之危險不可言喻，酒駕上路，害人又害己，警方已列為重點取締，市民不要以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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