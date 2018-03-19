失業男帶8歲兒順手牽羊 偷機車上食材

失業的蔣男帶兒子在果菜市場偷人家買的菜。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-03-19 11:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕最壞的示範！一名蔣姓男子（47歲）長期無業又要扶養8歲大兒子，今（19日）早上到經國路果菜市場，竊取民眾掛在機車上的食材。該名女被害人將購買好的食材掛在機車上，又去別處購物，不到4分鐘價值1千元的大包食材全都被拿走，氣得報警。警方根據監視器畫面，找出犯案的蔣男，訊後依竊盜罪嫌函送法辦，同時也通報社會處高風險家庭，請市府協助。

警方調查，19日上午9點多，蔣男著兒子在經國路果菜市場地下1樓，左顧右盼鎖定一輛掛滿食材的機車，先將手中物品交給兒子保管，同時利用兒子作為掩護、分散民眾注意力，再趁四下無人時，快步上前拿起掛在機車上的袋子，幾秒鐘的時間就將食材偷走，犯案後還催促兒子趕快離開。

車主返回後，發現掛在機車掛鉤上的食材不翼而飛，趕緊前往附近文華派出所報案，警方獲報後，立即調閱監視器畫面以車追人，不到幾小時後迅速破案，昨天晚間通知蔣姓男子到案說明。

警方發現，蔣男並無任何前科，人也瘦弱不堪。他到案後也無奈表示，因為長期失業、找不到工作，一時貪小便宜，才會在果菜市場順手牽羊，對於失主感到非常抱歉，自己也非常懊悔。

由於蔣男長期無業又攜子行竊，警方已依規定通報市政府社會處為高風險家庭，社會處表示已派員進行瞭解，查看蔣家是否有需要幫忙之處。社工也會定期前往訪視，瞭解蔣男家庭功能是否健全，並進行相關協助和輔導。