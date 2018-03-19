假購物真盜刷！3賊支開店員 得手6萬元遊戲點數

2018-03-19 11:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓男子曾在超商內打工，熟知店內工作流程，便找來張、溫姓同夥分工，專挑只有一名超商員工值班的店，佯裝進入購物，實際上由溫男支開店員進入倉庫，張男則到ibon操作列印遊戲點數帳單，交給吳男操作感應完成，隨後離去，共得手6萬元。超商員工交接時發現異狀，報警處理。警方迅速逮到３人，移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警三分局15、17日陸續接到超商報案，指出被人用支開店員盜刷遊戲點數的方式，盜走數萬元，警方比對後發現，案件犯案手法相同，而且分工細膩，均由其中一名男子佯稱要買沒冰的冷門冷飲，騙店員進入倉庫尋找貨品，出現空檔時，另外一名男子迅速印出遊戲點數，交給跑到櫃台內操作的同夥結帳，等店員出來之後，裝做甚麼事情都沒有發生，迅速離開。

警方交叉比對發現，19歲吳姓男子、23歲溫姓男子及28歲張姓男子涉有重嫌，18日編組埋伏後，將3人逮捕到案，並在溫男身上起出毒品安非他命。

警方調查，吳、溫男兩人剛出獄不久，缺乏生活費，便心生歹念，吳男剛好在超商打工過，熟知結帳程序，知道刷遊戲點數不需要耗費太多時間，找來張男組成盜刷集團。

吳男到案後向警方表示，偷竊虛擬遊戲點數，因為不是實體物，應該不算犯罪；員警當場打臉指出，此舉已經觸犯竊盜罪。

警訊後，將3人依共同觸犯竊盜及妨害電腦使用移送基隆地檢署偵辦；溫男另因竊盜通緝通緝及持有毒品，一併移送偵辦、歸案。

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