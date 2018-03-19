藝人邵昕酒測值0.28， 辯稱吃薑母鴨、沒喝酒！（資料照）

2018-03-19 11:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕過去曾因炒股案遭判緩刑的藝人邵昕，今凌晨0時50分在台北市酒駕被警方逮捕，酒測值0.28超標，上午遭大安警分局依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，目前由檢察官訊問中。

據了解，邵昕當時駕駛他的LEXUS轎車，行經水源快速道路往永和方向，剛好遇到大安分局新生南路派出所員警酒測點攔檢，由於他疑似緊張，不小心撥到雨刷，引起警方注意，一聞車內果然傳出酒味，警方請他下車受檢，經測他酒測值達0.28mg/l，剛好達公共危險移送標準，當場被上銬帶回。

邵昕跟警方說他在自己店內吃薑母鴨，並未喝酒，但仍測出0.28mg/l酒測值；現年50歲的邵昕曾是台灣一線小生，數年前捲入碩天科技炒股案，遭判刑1年8月、緩刑4年，現已轉行餐飲界，其所經營的牛肉麵店受到《角頭2》上映影響，業績成長數倍，自稱是「電影最大獲利者」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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藝人邵昕駕車行駛台北市水源快速道路高架橋被警方攔下，酒測值0.28超標被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

藝人邵昕駕車行駛台北市水源快速道路高架橋被警方攔下，酒測值0.28超標被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。（記者姚岳宏翻攝）