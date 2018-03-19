陪酒小姐喝爛醉 酒客指侵仿拍A片成鐵證

2018-03-19 10:06

［記者楊政郡／台中報導］王男106年5月與4名友人到故鄉KTV消費，王男竟趁陪酒小姐「安安」（化名）已醉得東倒西歪，趁機以手機拍攝其大腿、內褲、撩開內褲拍攝陰部，又以手指侵入陰道而性侵，全程自己以手機拍下，成為最直接證據，而準備進一步性侵之際，經紀人趕到才中斷這場性侵事件，台中地院依趁機性侵判王嫌4年徒刑，偷拍部分雙方庭外和解。

判決書指出，王男在106年5月6日凌晨到大里區故鄉KTV106號包廂消費，叫了3名小姐坐檯，到凌晨4點下班後，「安安」1人又回包廂與客人聊天喝酒，凌晨4點半王嫌的其他朋友也離去，包廂僅剩王男與「安安」，王趁「安安」醉的東倒西歪，未徵得同意下以手機竊錄其大腿及內褲之身體隱私部位，還拿出「安安」健保卡也錄進去。

全程好像日本A片劇情，一手自拍一手撫摸陰部，再把內褲撩開露出陰唇，以食指及中指撫摸陰部，進一步以手指插入陰道，「安安」已爛醉身體軟趴趴，無力抵抗，曾打電話給經紀人求救，但口齒不清，根本講不清楚，一開始經紀人還以為是酒醉誤撥，不予理會，數度回撥「安安」都沒接，凌晨5時許回到包廂現場，目睹王男把趴在沙發的「安安」，內褲拉到膝蓋處，還對著臀部、陰部拍攝，出手搶下手機，報警處理。

被告矢口否認犯行，辯稱他有經「安安」同意，斷斷續續與「安安」聊天，且只撫摸外陰部沒有插入，撫摸時有舒服的呻吟聲，她沒有很醉。

法官勘查錄影內容，被告以手指撫摸「安安」陰部、拉開陰唇且多次以手指插入陰道內持續抽動等舉動，且過程雙方沒有交談甚明，被告所辯不足採。