北市南京西路車禍 計程車撞公車2傷送醫

2018-03-19 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市南京西路今日上午7時許，正是車水馬龍的上班上學時間 ，一輛計程車失控追撞前方光華巴士，小黃司機和乘客雙雙受傷，公車上的民眾則無大礙，這起車禍使得現場交通一度壅塞。

據《蘋果日報》報導，計程車當時從重慶北路往北車道駛向南京西路路口，瞬間失控撞上巴士，50餘歲的小黃駕駛下巴受傷被困車內，60來歲的男乘客自行脫困，但額頭有撕裂傷。

警消獲報後連忙前往救援，先救出小黃司機後，再將他和乘客雙雙送醫治療，警方也在現場展開調查，以釐清車禍原因。