轉PO下體照連結辯不知情 法官：可是你寫「吃熱狗或香腸？」

2018-03-18 23:58

［記者陳昀／桃園報導］葉姓男子2014年在臉書轉貼標題寫有余姓男網友姓名的下體裸照連結，事後辯稱自己只是轉po，不知道連結內容是裸照，但桃園地院認為，葉回覆朋友留言問：「吃熱狗還是香腸？」朋友也回：「憑他尺寸勉強可吧」，葉怎麼可能不知道連結是下體照，依妨害風化罪、加重誹謗罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

葉男、余男在網路認識，之後因故交惡，2014年10月葉在臉書公開分享有14張余男性器官裸照的網站連結，網站上還指摘余「在香港同志圈臭名遠播」、「逃來台灣仍誘拐高中生口交、做愛」、「會拍照、錄影上傳到網站販售或交換」、及「偷拍男生上廁所、打手槍」等，同一天晚上葉男再把上述文字貼在臉書上，余男經朋友告知後上網一看，氣得提告加重誹謗，檢方也依妨害風化提起公訴。

葉男到案時辯稱，他不知網站連結有裸露的下體、無意散佈，只是單純轉PO，但法官認為，葉男PO文時寫：「很重要，必讀，認識他的自己小心」，還在臉書好友間留言：「宵夜是吃熱狗還是香腸？」好友也回他：「憑他尺寸勉強可吧！」足以認定葉早就看過自己轉載的內容。

加重誹謗方面，法官認為，雖然余男確實曾架設色情網站出售男性裸照或偷拍的同志性愛片，但該案最終認定並未提及誘拐、偷拍，葉男也承認自己指涉的未必完全屬實，而他起初PO文寫道「可以的話就讓更多人看到這篇吧」、「做了這麼多壞事，也該受報應了」等語，足以認定他有貶損他人名譽的意圖及犯意，審酌後判處葉男拘役50日，得易科罰金5萬元，仍可上訴。