這款清潔隊長連垃圾錢都要賺！把獲贈堪用垃圾子車變賣牟利！

台南市環保局垃圾車操作收垃圾子車的情景。（圖：示意圖，非本案垃圾子車，記者王俊忠翻攝）

2018-03-18 23:51

〔記者王俊忠／台南報導〕這款清潔隊長連獲贈堪用的垃圾子車都拿去變賣牟利私吞！

105年7月16日退休的台南市環保局安南區林姓前清潔隊長於隊長任內指示部屬變賣40部台北市府報廢但堪用、贈送給南市環保局的垃圾子車換現金，中飽私囊13萬多元，被檢調查獲。台南地院依貪污侵占公有財物罪判他2年徒刑、褫奪公權3年、緩刑5年付保護管束，並須向國庫繳交20萬元罰款；提供指定機構180小時義務勞務。

判決指出，北市府環保局於91年間把報廢修復堪用的垃圾子車60部無償送給南市府環保局分配到安南區清潔隊做垃圾定點收集清運使用，其後，南市實施垃圾不落地、不需要再使用這些垃圾子車，96年間，時任安南區清潔隊賴姓隊長上簽把其中20部子車變賣得款4萬8千元，由接任清潔隊的林姓被告隊長把這筆款項繳回環保局。

另40部垃圾子車仍是南市環保局的公有物，林姓隊長意圖不法侵占公有財物，於100年間到103年間某3日先後3次指示不知情的部屬將其中共15部子車變賣，以1部子車3千元價格賣給回收場，共得款4萬5千元，被林隊長取得私吞。

104年到105年7月16日林隊長退休前的某兩日，林隊長再指示不知情部屬兩次把12部與13部子車賣給回收場，1部售價3500元，共得款8萬7500元，同樣被林隊長侵吞，林前後共侵吞13萬2500元。

調查局台南市調查處獲報此貪污情資，於105年6月底立案調查，106年4月、6月先後通知林隊長的部屬訊問案情，林得知此案被調查處追查，106年6月22日，林到台南地檢署自白犯行。台南地院法官審理後決定給予緩刑5年自新機會。

南市環保局表示，如果林隊長日後被判刑與褫奪公權3年確定，褫奪公權那3年的退休金會停發，同時會依判決結果，由機關移送公務員懲戒委員會審議，由公懲會決議對林的退休金是否追回、減少或免議等處置。