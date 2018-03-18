水泥封屍案）冷血大嫂收押看守所 照樣好吃好睡

張女殺死小姑還水泥封屍，晚間移送新北地檢署複訊，面對媒體追問張女都沒有回應。（記者陳慰慈攝）

2018-03-18 20:40

〔記者王定傳、曾健銘／新北報導〕新北市新莊區張姓女子與葉姓小姑相處不睦，加上懷疑葉女與丈夫有染，竟涉嫌持啞鈴狠擊後腦、溺殺，再以水泥封屍，手段凶殘；新北地院認為，張女涉犯殺人重罪，有畏罪逃亡可能，依她供述，犯案時單獨一人，相關證據只有她知道，加上有滅證行為，裁定羈押並禁見，否則將對未來還原案情、審判造成困難，她昨晚進入台北女子看守所誠舍禁見房，首夜吃、睡正常，看不出有殺人後的不安情緒；此外，檢警週五將會同法醫進行解剖釐清死因。

檢警調查，38歲的張女涉嫌在本月13日殺死小姑後，以水泥覆蓋，伴屍4天後才被發現，殯葬業者前天在警方陪同下，小心翼翼地拿鐵鎚、扁鑽，鑿開房內的水泥墓塚，耗時1個多小時，鑿破後就聞到臭味撲鼻而來，並發現葉女呈仰躺姿勢，頭部包著毛巾、全身包裹棉被，推測張女擔心葉女屍水流出，拿棉被把她包成「木乃伊」！

辦案人員表示，死者全身覆蓋水泥，厚度不一，最薄不到3公分，最厚處超過8公分，由於葉女屍體被棉被包裹，並未遭水泥破壞，她外表稍微浮腫，仍能辨識身分，可看出她頭顱枕部兩邊，被啞鈴打到凹陷，前額也被打凹，血肉模糊，慘不忍睹。

曾任檢察官的律師林俊峰表示，葉女屍體若不幸遭水泥破壞，將造成解剖困難，法醫只能先採DNA確認身分，再以鐵鎚等工具，一塊一塊地將水泥卸下，憑經驗目視、綜合解剖報告，才能判斷死因為「生前溺水還是頭部重擊」。

此外，有「傳聞」死者的哥哥葉男曾在現場伴著屍臭吃飯糰，對此，警方表示，葉男當時十分焦急地來回踱步，見到妹妹遺體被挖出時，一度眼眶泛淚，且他手上只有一瓶礦泉水，沒有食物；檢警目前將葉男哥哥列為證人，仍會調閱通聯記錄，釐清是否知情及有無協助遺棄屍體，也不排除進行測謊。