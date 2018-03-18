罩杯小D一模一樣 賣淫女被抓百口莫辯

2018-03-18 19:39

〔記者王定傳／新北報導〕洪姓女子透過綽號「金嗯」的女子PO賣淫訊息，被警方「釣魚」抓到，她辯稱自己只是「路人」被警方強押上車，但新北地院合議庭查出，洪女把身高、體重等資料及浴巾裹身性感照，傳給「金嗯」，連罩杯「小D」都跟「金嗯」PO文一致，依兒童及少年性剝削防制條例判刑2個月確定。

檢警調查，37歲的洪女於去年7月間，委託「金嗯」在網路論壇刊登賣淫訊息，寫出洪女綽號「yuki」、「身高170公分、體重50公斤」，年齡謊報「29歲」比實際降低8歲，還註明是「台灣妹」、胸圍「小D」，並貼洪女遮臉部、全身僅以浴巾包裹的性感照。

警方網路巡邏發現後，喬裝男客以Line與「金嗯」聯絡後，趁見面時逮捕洪女；簡易判決判她2個月徒刑，洪女不服上訴堅稱，自己只是路人，沒有賣淫，也沒有請人PO文及照片，卻遭警方強押上車，語帶威脅，她被嚇到恍神，才照員警製作的筆錄回答，並按捺指印。

合議庭查出，洪女的手機中，曾與「金嗯」有多次聯繫，洪女除提供身高、體重外，還傳了浴巾包裹性感照，與性交易訊息內容一致，連罩杯「小D」都一樣，且當初警員見到洪女時，有先詢問「你是不是yuki？」，洪女回「是」，可見就是她請別人代為PO文。

合議庭認為，「金嗯」所PO文章有引誘、媒介、暗示性，而論壇雖有「限制級」警示圖，但只有提醒作用，實際並未建立分級管理制度，未滿18歲者仍有可能瀏覽、觀看。