衛生紙之亂！網路買更便宜？ 反被騙走8千多元

刑事局利用電影畫面製作反詐騙宣導影片。（記者姚岳宏翻攝）

2018-03-18 17:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕買衛生紙也會被騙？1名美容師在購物網站訂購便宜衛生紙，1箱只要499元，詎料事後接到冒充該網站客服人員來電，以系統出問題導致重複扣款為由，要求被害人操作自動提款，最後被詐騙8455元得逞；刑事局以此真實案例推出新的宣導短片提醒民眾，解除ATM設定詐騙是最多人中招的手法，再次強調自動提款機沒有解除任何設定的功能。

近來發生「衛生紙之亂」，市面嚴重缺貨，但在還沒缺貨前，就有人買衛生紙被騙，在中部工作的32歲林姓美容師，去年底在瘋狂賣客購物網站訂購1箱衛生紙，不久就接到自稱瘋狂賣客的客服電話，說網購系統出問題，導致這筆交易變成會重複扣款12期，還說會請銀行協助取消重複扣款設定。

接著就由假銀行人員來電，以確認交易為由，要求林女操作自動提款機，最後騙走8455元，林女報案時表示，因為來電顯示和業者的客服專線相同，又非常清楚交易細節，才會深信不疑，沒想到詐騙集團連來電顯示都可以作假。

刑事局表示，來電顯示前面有個「+」就是境外來電，後面的號碼可以竄改，民眾接到這種電話務必提高警覺，除此之外，也呼籲網購業者務必加強資安防護措施，避免讓消費者資料外洩，導致消費者變成詐騙集團眼中的肥羊。

另，刑事局也以電影畫面，製作新的防詐宣導短片，「放著彎腰就能撿錢的生意，誰還會老老實實做買賣呀？」影片裡艷麗女主角，冷冷地說出了詐騙集團的心態，讓人恨得牙癢癢的，刑事局運用電影公司提供的這段影片，破解案件數排名始終居高不下的解除設定詐騙，盼能提醒民眾不要再被騙了！有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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