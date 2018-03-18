賊偷菜刀還嫌刀不利 被害人氣炸

2018-03-18 17:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕連菜刀都偷！鹽酥雞呂姓老闆娘擔心案情不單純，怕菜刀被偷去殺人嫁禍，急向新興警方報案，警方鎖定許姓竊嫌傳喚到案，他坦承犯行，交出菜刀時竟抱怨刀不夠銳利，令被害人哭笑不得，怒罵竊嫌「嫌鈍怎麼不自己買」。

「警察先生，我的菜刀被人拿走了！」2月1日下午3點多，呂姓老闆娘（40歲）急得向中山路派出所報案，因當天下午開店發現放在攤位上切肉用的菜刀，甚至連油炸時用的計時器也不翼而飛，她擔心菜刀拿去尋仇或搶劫啊？」拜託警方尋回生財工具。

員警調閱監視器，發現一名頭戴鴨舌帽男子經過又回頭，見尚未營業、四下無人之際，先伸手拿取吊掛在架上的計時器，再抓取一旁菜刀放入包包，員警跟呂婦安撫稱研判應該是小偷而非尋仇之人，呂婦嘆氣說失竊物全加起來不到100元，怎麼會有人偷？

員警循線鎖定許姓男子（63歲）涉重嫌，並於16日通知到案說明，許男向員警坦承犯行，並帶同警方到家中起出被害人菜刀一把，但找不到被害人計時器，他稱因為家裡時鐘壞了，所以經過攤位上的計時器，誤以為是電子鐘，才起貪念行竊。

許嫌供稱，因家中菜刀壞了才行竊，並嫌菜刀沒有很利，被害人聽到員警轉述快要氣炸了，直罵「我是賣鹽酥雞不是在賣五金，東西壞掉不會自己去買，還嫌我的菜刀不利！」

許嫌稱曾當過美髮師，收入還算可以，但因為愛當老闆，四處投資經商或開卡拉OK店，沒想到做什麼倒什麼，搞得六旬還一無成、帳戶空空，不禁淚灑警局，全案依竊盜罪嫌將他函送法辦。