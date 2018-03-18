獨家》半夢半醒熊抱同床女生？師遭控性騷擾逆轉無罪

半夢半醒熊抱同床女學生？師遭控性騷擾被新竹地院逆轉判無罪。（記者蔡彰盛攝）

2018-03-18 16:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大逆轉！在學校兼職任教的新竹某休閒度假村江姓經理，遭女大學指控邀約留宿時，趁同床共眠機會趁機強抱，檢方也認定他性騷擾而提起公訴，然新竹地院法官調查發現被害人無法確定當時老師是否清醒，無法證明其犯意，且女學生半夜被抱，卻繼續跟老師睡在同一張雙人床上直到天明，不像是被害人應有的反應，諭知全案無罪。

檢方起訴指控，50歲的江姓經理2016年4月1日晚間邀女大生小莉（化名）到度假村用餐，餐後假藉天色已晚，邀小莉同房過夜，並以天冷為由，要求同睡一床，到了凌晨2點江男竟抱住小莉，並將腿跨在小莉腿部，小莉出言制止，江男才停止。

江男矢口否認性騷擾犯行，聲稱當晚各自睡床兩側，期間根本沒有碰觸小莉。小莉說，當時她蓋著被子，老師突然越睡越靠近她，老師突然朝她身上抱，因為隔著棉被不知被摟腰還是胸，馬上問「你在幹嗎？」但老師沒回答。

法官認為，隔著棉被擁抱小莉的行為，能否構成性騷擾的「隱私部位」，已有疑義。

且小莉坦承二人睡雙人床時距離還蠻遠的，法官與檢察官質疑怎能肯定老師是故意性搔擾？小莉則說如果他睡著了，不可能會翻著麼遠到床的另一端來，但又說不能很確認，只是她自己的感覺。這讓法官對於江男是否清醒地對於熊抱行為具有犯意，已有疑問。

法官認為，依照常理倘若小莉感受不對勁，可隨時離開床到沙發甚至走出房外，但小莉卻繼續躺在床上直到天亮，期間時睡時醒，顯然不符常情。

最後法官勘驗當天的監視錄影畫面，發現小莉沒有急著收拾行囊逃離，也沒有向老師質問、抱怨，反而從容離開房間到停車場，並無慌張失措的舉動，而是步履十分正常，甚至到機車旁還慢慢整理頭髮，戴上安全帽後還滑手機一陣子後才騎車離開，以上種種均與受到性騷擾的反應大相逕庭，最後判決老師無罪。